استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في مصر والتي تشهد ثباتا منذ تعاملات أمس الاثنين داخل كافة محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة في ظل أن الأسعار تراجعت منذ يومين بقيمة 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما أوضحت البيانات أن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في مصر تسجل 2210 جنيها وذلك بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2526 جينها للشراء كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات 1894 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يسجل 1473 جنيها للشراء أما سعر جرام الذهب عيار 12 يصل الأن إلي 1263 جنيها فيما يبلغ سعر جنيه الذهب 17680 جنيها بينما وصل سعر الأونصة إلى 78550 جينها.