أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية في ظل أن الأسعار سجلت انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات أمس وصلت قيمته إلى 10 جنيهات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2210 جنيهات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2526 جينها.

أسعار الذهب في مصر

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات اليوم إلى 1894 جنيها للشراء.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 1473 جينها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1263 جينها للشراء.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب الآن سجل 17680 جينها للشراء.

ويصل سعر الأونصة إلى 78550 جينها.