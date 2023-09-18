أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار، بينما ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات بتثبيتها عند نفس المستوى.

أسعار الذهب في مصر الآن في منتصف التعاملات

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2180 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولارين بالأسواق العالمية لتسجل مستوى 1926 دولارًا.

سعر الذهب في السوق المحلية اليوم

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2492 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1869 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1453 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17440 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 20 جنيهًا، وبنسبة 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 12 دولارًا، وبنسبة 0.9 %، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1912 دولارًا، ولامست مستوى 1930 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا.