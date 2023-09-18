أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 يسجل 2180 جنيها

تواصل أسعار الذهب في مصر الآن استقرارها الملحوظ منذ بداية تعاملات الصباح داخل كافة محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة وذلك بعد أن تراجعت الأسعار أمس بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب في مصر الآن والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2180 جنيها.

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2491 جنيها.

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 1868 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر الآن

- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1457 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 يسجل في محلات الصاغة 1247 جنيها.

- وعن سعر جنيه الذهب الآن في محلات الصاغة يبلغ 17440 جينها.

- أما سعر الأونصة يصل إلى 77590 جينها.