رئيس جامعة سوهاج: مستشفى شفاء الأطفال صرح طبي عملاق يرى النور قريبا

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، زيارة إلى مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية وحجم الإنجاز بالمشروع تمهيداً لاستلامه، يصاحبه المهندس علاء حسن سيد المدير التنفيذي للمشروع بشركة وادى النيل، والمهندس هيثم القاضي بالمكتب الفني.

نقل أصول مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج

وقال رئيس جامعة سوهاج خلال جولته، إن مستشفى شفاء الأطفال أحد هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء جنوب الصعيد، حيث توجه في زيارته الأخيرة لمحافظة سوهاج بنقل أصول مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج، وذلك للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

صرح طبي عملاق ومتكامل

وأوضح النعماني أن مستشفى شفاء الأطفال صرح طبي عملاق ومتكامل يضاف للمستشفيات الجامعية قريباً، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأطفال جنوب الصعيد في كل التخصصات وهي كلى الأطفال، قلب الأطفال، غدد الصماء لدى الأطفال، جراحة عظام الأطفال، جراحة عيون الأطفال والجراحات الميكروسكوبية ومناظير الأطفال وزراعة القوقعة، وغير ذلك من التخصصات الطبية.

وأضاف «النعماني» أن المستشفى يقام على مساحة 5.6 فدان بإجمالي تكلفة إنشائية 712 مليون جنيه، وتتكون من بدروم وأرضى و6 أدوار متكررة وتحتوى على غرف عمليات، وحدات غسيل كلوي، وحدات المناظير، العناية المركزة، حضانات حديثي الولادة ، العلاج الكيميائي، غرف المرضى، استقبال، وصالات طبية ورياضية وغير ذلك من الخدمات.