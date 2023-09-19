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اللجنة النقابية للعاملين بالغزل والنسيج تناشد السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة

كتب:

مريم جاد
04:11 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ناشدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات في مختلف المجالات خاصة المشروع القومي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج الذي خصص جزءا كبيرا منه لتطوير وإنشاء مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى والمنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة بهدف إعادة إحياء الشركة وإعادتها إلى الريادة في مجال صناعة الغزل والنسج واستعادة مكانتها العالمية.

                       

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