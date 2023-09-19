وزير الزراعة و«الغضبان» يبحثان سبل التعاون لدعم القطاع الزراعي في بورسعيد

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الجديدة، حيث جرى مناقشة سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية لأبناءها.

بحث سبل زيادة فرص الاستثمار الزراعي ببورسعيد

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي، فضلا عن دعم خطة المحافظة نحو التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على متابعته المستمرة لعدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل بورسعيد، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع، تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين، وتقديم التيسيرات اللازمة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد.