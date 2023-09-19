«الشباب المصري» ينظم قافلة طبية بالتعاون مع «صحة البحيرة»

نظم مجلس الشباب المصري «عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة، برعاية وحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استكمالا لمبادرة صحة أسنان أطفال مصر.

المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

تأتي القافلة الطبية لمجلس الشباب المصرية، في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في حي الكسارة برشيد، إذ شملت القافلة تخصصات طبية عديدة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي والفئات الأولى بالرعاية.

وأقامت الدكتورة راوية مختار عضو مجلس النواب والمشرف على مبادرة صحة أسنان مصر بالمجلس، جلسات توعية لمئات الأطفال والأسر من الفئات الأولى بالرعاية.

الكشف المجاني على أسنان الأطفال

وشملت المبادرة الكشف المجاني على أسنان الأطفال وتعليمهم كيفية الاعتناء والمحافظة علي نظافة أسنانهم ، وذلك بمساعدة الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة رشيد، وبحضور السيد أيمن طارق مدير شئون العضوية بالمجلس.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.