«مستقبل وطن بأسيوط»: عقد ندوات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقد المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، يرافقه محمود نفادي أمين تنظيم المحافظة، اجتماعا تنظيميا بحضور النائب اللواء يونس الجاحر والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب حماده زهير الفولي والنائب حماده قرشي، وبإشراف المهندس محمود النمر أمين المركز وحامد الببلاوي أمين التنظيم تحت شعار ندعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها.

إبراز مشروعات الرئيس السيسي في جميع المجالات

وأكد أمين المحافظة، أهمية إبراز المشروعات التي يقوم بها الرئيس السيسي في جميع المجالات ومن خلال عقد ندوات واجتماعات بالقرى والنجوع وحث جميع المواطنين على المشاركة الفاعلة في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد أمين تنظيم المحافظة بأن حزب مستقبل وطن كان وسيظل داعما للرئيس السيسي من خلال الكوادر البشرية أو التنظيمية بمراكز والقرى والتواصل بين أمانة المركز والأمانات المناظرة لها بالقرى.