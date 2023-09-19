بشرى سارة من «الأرصاد»: توقعات بانخفاض درجات الحرارة حتى هذا الموعد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، بشرى سارة للمواطنين خلال الأيام المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى يوم الأحد المقبل، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض نسبة الرطوبة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار غدا، وتكون خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية