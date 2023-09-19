متى يبدأ فصل الخريف 2023؟.. هيئة الأرصاد الجوية توضح

48 ساعة فقط تفصلنا عن نهاية فصل الصيف 2023، والموجات الحرارية المتتالية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد، بسبب التغيرات المناخية المختلفة، ويبدأ فصل الخريف 2023 جغرافيا خلال 72 ساعة فقط، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري.

متى يبدأ فصل الخريف 2023

وكشفت الأرصاد الجوية، متى يبدأ فصل الخريف 2023 جغرافيا، موضحة أنّ الجمعة 22 سبتمبر نهاية فصل الصيف، والسبت 23 سبتمبر أول أيامه، على أن ينتهي في 21 ديسمبر المقبل، أي بعد 3 أشهر من الآن، ويبدأ فصل الشتاء في 22 ديسمبر.

السمات المناخية لفصل الخريف

وأوضحت الأرصاد الجوية، وجود الكثير من التغيرات المناخية في فصل الخريف، بينها تقلبات جوية كثيرة، حيث تكثر السحب الممطرة بكميات مختلفة بين الغزيرة والرعدية والمتفاوتة الشدة، نظرا لتعرض البلاد لمنخفضات جوية في طبقات الجو العليا، ومنخفض السودان الموسمي، كما نشهد انخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة في أول أيام فصل الخريف السبت 23 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.