رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: استمرار الرئيس السيسي في الحكم واجب وطني

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن بيان الحزب بتأكيده دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة طبيعي للغاية، لحزب سياسي يشعر بالمسؤولية القومية تجاه الوطن، في فترة عصيبة في تاريخ مصر، واستمرار الرئيس السيسي للحكم، أصبح واجبا وطنيا وليس اختياريا لأن الأمور في مصر تحتاج إلى استمراره في موقعه.

خريطة إنقاذ الوطن

وأضاف «درويش»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي وضع خريطة إنقاذ الوطن بداية من الحرب على الإرهاب في أعقاب حكم السنة السوداء الخاصة بالإخوان الإرهابية والعمليات الإرهابية التي نالت من دماء الشهداء ومن المصريين.

محاربة الإرهاب وإقامة بنية تحتية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه في اتجاه محاربة الإرهاب في الوقت ذاته أقام بنية تحتية ونظم برامج قوية من شأنها إقامة دولة اقتصادية قوية تقوم على دعائم وركائز وأصول ثابتة غير متغيرة لاستمرار الوطن في التقدم ومحاولة الاتجاه نحو رفاهية معيشة المجتمع وتطوير المجتمع في النواحي كلها سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.