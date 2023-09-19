تردد قناة أون سبورت 2023.. تابع مباريات فريقك في الدوري المصري

انطلقت أولى مباريات الدوري المصري 2024-2023، أمس الاثنين، وينتظر الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة أولى مباريات النادي الأهلي مع المصري، والتي تنطلق اليوم في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة والـ8 بتوقيت أبو ظبي، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة تردد قناة أون سبورت حتى يتمكنوا من مشاهدة جميع المباريات المفضلة لديهم بعد انطلاق الدوري.

وتحرص مجموعة قنوات أون على بث جميع مباريات الدوري المصري عبر أون سبورت، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة أون سبورت 2023، على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لراغبي مشاهدة مباريات الدوري المصري، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة أون سبورت 2023 على القمر الصناعي نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الأهلي على القمر الصناعي نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز : 27500.

- معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11595.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.