«مستقبل وطن» يفتتح معرض الأسرة المصرية بقرية برطس في أوسيم

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة برئاسة أحمد أسعد أمين الحزب بالمركز، المعرض الثاني للأسرة المصرية بقرية برطس لبيع المستلزمات المدرسية والمنزلية بأسعار مخفضة، الذي يقام بالتعاون مع أمانة شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الجيزة، تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات في ضوء البروتوكول المُبرم بين الحزب والجهاز.

حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم

وشهد افتتاح المعرض الذي سجل إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حضور محمود عساكر أمين شؤون المرافق والإسكان بالمركز ومأمون عبدالغفار أمين الوحدة الحزبية بقرية برطس والمهندس علاء دياب أمين تنظيم الوحدة الحزبية بالقرية.

وقال أحمد أسعد أمين الحزب بالمركز، إنّ معرض الأسرة المصرية طرح العديد من المستلزمات المدرسية والمنزلية بأسعار مخفضة، برعاية أمانة مشروعات الحزب بالجيزة برئاسة النائب عمرو حسين هندي، لمشاركة الدولة في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتخفيف العبء عن المواطنين.

أوضح أمين الحزب بالمركز، أنّ المعرض شهد إقبال كبير وغير مسبوق من جميع الفئات داخل مركز أوسيم نظرًا للانخفاض الملحوظ في أسعار السلع المعروضة بنسب تتراوح ما بين 15-20% عن نظيراتها بالأسواق.

حزب مستقبل وطن

وأشاد الأهالي والمواطنين بجودة المعروضات وبتنوع المستلزمات والاحتياجات الأساسية للبيت المصري فضلا عن الإشادة بالجهود التي تبذلها أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم في دعم المواطنين بالمركز في مختلف المجالات.

جاء ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».