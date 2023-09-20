تفاصيل إنشاء كوبري يربط شارع 45 والطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء مهندس مختار حسين مختار، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، اليوم، سير العمل بمشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، والمقرر إنشاؤه بهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية عند تقاطع شارع السادات (45) وشارع مصطفى كامل، ولتسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي- طريق مصطفى كامل في اتجاهي الساعة والمعمورة) والعكس، والقائم على تنفيذ المشروع، جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أهمية كوبري 45 بالطريق الدولي

وخلال التفقد؛ أكد المحافظ أن المشروع يُعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمدينة؛ حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفى كامل، وخاصة أن شارع محمد أنور السادات، يُعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

مدة إنشاء كوبري 45 بالطريق الدولي

وأضاف الشريف، في بيان أمس، أن الكوبري سيتم إنشاؤه على مستويين بإجمالي أطوال 2 كيلومتر، ومن المقررة تنفيذه خلال 18 شهرا، وقد تم البدء في عمل أسفلت للطرق البديلة لعدم تعطيل حركة المرور خلال فترة إنشاء الكوبري.

مميزات الكوبري وأشار إلى أن الكوبري سيعمل على تيسيير حركة المرور من الكورنيش إلى «الطريق الدولي الساحلي - طريق مصطفى كامل في اتجاهي الساعة والمعمورة» والعكس.