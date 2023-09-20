مواطنة سيناوية تعبر عن ثقتها في الرئيس: «هنكمل المشوار معاه عشان نهضة مصر»

«لازم نصبر لأن اللي جاي أحلى لينا ولأولادنا».. هكذا عبرت مواطنة من جنوب سيناء، بسبب الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة من تطوير وتنمية، وخاصة في محافظة جنوب سيناء.

منى النحال، ابنة شرم الشيخ، عبرت عن سعادتها لما يحدث من مصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ البنية التحتية الآمنة، والمشروعات القومية التي تخدم الطرق والأهالي في محافظتها.

إشادة بالتقدم في مجال الطرق

أضافت في تصريح خاص لـ«الوطن» أنها تعيش في شرم الشيخ منذ 2002، وخلال تلك الفترة لمست تقدما ملحوظا، قائلة: «في ظل التغيرات الموجودة على مستوى العالم أراقب الرؤية الجديدة التي حدثت بمصر في الفترة الأخيرة، من توسيع للطرق وإذدواج الطريق من القاهرة لشرم الشيخ الذي جعل الطريق أسهل وأسرع».

وتابعت: «كنا نصل لشرم في 8 ساعات، وحاليا أصبحنا نصل في 5 ساعات فقط بسبب الطريق الجديد، وأيضا تعميم التطور بالطرق على مستوى مصر الذي ساهم في الانتعاش الاقتصادي، وللتسهيل علي المستثمرين التحرك بسهولة وأمان، لبناء الجديد ومن الأمثلة مدينة العلمين لم يكن يسمع عنها أحد غير إنها كانت مقابر، وحاليا أصبحت لها شأن كبير ومن أكبر وأجمل المدن السياحية المصرية».

طفرة صحية والتأمين الصحي الشامل

وأضافت: «فضلا عن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تمتعت به محافظة جنوب سيناء وبعض المحافظات الأخرى أصبحنا ندخل أي مستشفى بكارنية التأمين الصحي الشامل للعلاج، وصرف الأدوية بأسعار رمزية فهذا المشروع يعد طفرة كبيرة في مجال الصحة».

إنشاء الجامعات الجديدة بالمحافظات النائية

«نجد طفرة كبيرة في المدن الجديدة في كل المحافظات، بالإضافة لبناء جامعات جديدة بمحافظة جنوب سيناء، لأن أولادنا كنا نرسلهم للقاهرة أو أي محافظة أخرى لغرض التعليم بالجامعات، وحاليا أولادنا يتعلموا في محافظتهم هذا في ظل سياسة محترفة استطاعت توصيل كل الدعم الذي تحتاجه أبناء المحافظة».

وتابعت: «نحن مع الرئيس السيسي ونسير على خطاه، وسنكمل معه المشوار لأننا نريد المزيد، ونطمع أن يستمر معنا حتى تصل مصر للمكانة التي تستحقها».

الإشادة بالمشهد السياسي

وقالت: «نحن لا ننكر أن علاقتنا بالدول الأخرى كانت غير واضحة المعالم، وحاليا أصبحنا محط أنظار الجميع وظفرنا باحترام جميع الدول، وأصبحت مصر يؤخذ برأيها في الأحداث العالمية ورئيسنا جعلنا على قمة المشهد السياسي».

وأضافت: «نحن حاليا نمر بضائقة ولكن أسبابها لا يجب أن نحملها لأحد بعينه، ولكنها ترجع للاقتصاد العالمي، ويجب على الجميع يدرك أن الاقتصاد العالمي في انهيار بسبب الحروب والسياسات الخارجية ويجب علينا الصبر لأن القادم أفضل لنا ولأولادنا، ولا ننظر تحت أقدامنا».

ووجهت رسالة للمصريين: «اصبروا والأفضل قادم لأولادنا فأنا في انتظار أن أرى أبنائي وأحفادي ينعموا بالراحة، وبالنسبة لي فأنا تعلمت وعملت وعشت حياة مستقرة والحمد لله».