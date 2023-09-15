محافظ جنوب سيناء يكرم عاملا عثر على 30 ألف دولار: نموذج للشهامة

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدحت إسماعيل عبد الحميد من العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ، لأمانته وعدم قبول ممتلكات غيره من خلال إعادته 30 ألف دولار للجهات المسؤولة، بعد عثوره عليه خلال تأدية عمله في قطاع خليج نعمة.

صلاة الغائب بجنوب سيناء

وأثنى المحافظ على هذا العمل الشهم باعتباره نموذجاً للشرف والأمانة التي يتميز بها معظم المصريين، وجرى التكريم بحضور كل القيادات التنفيذية ووكيل وزارة الأوقاف، وجمع غفير من المصلين من مدينة شرم الشيخ.

مكافأة مالية لعمال النظافة بالمسجد

كما قدم المحافظ مكافأة مالية لعمال النظافة بقطاع مسجد السلام، مشيداً بدورهم في الحفاظ على جمال ورونق مدينة شرم الشيخ، وإظهارها بالمظهر اللائق أمام وفود الزائرين من مختلف الجنسيات.

وعلى جانب آخر، أدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.