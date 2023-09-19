فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة فوه في كفر الشيخ غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق غدا الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع هندسة كهرباء فوه.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وفقاً لبيان صادر عن الوحدة المحلية، فإنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي كالتالي: «المستشفى المركزي، ومنطقة السلخانة القديمة، ومنطقه أبو عيسى، ومنطقة العبور، وأبو المكارم، ومنطقة السبعة، وشارع الجيش، ونادي ناصر، وأرض الشابورى».

إجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة

وتوجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدةً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.