رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يلتقي بمديري الإدارات لبحث استعدادات العام الدراسي

التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بمديري الإدارات التعليمية ومديرو مراحل وموجهي عموم المنطقة، لبحث آخر استعدادات العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بمدرج ديوان عام المنطقة، بحضور عددا من مديري الإدارات بالديوان.

وأكد رئيس المنطقة، ضرورة الاستعدادات الكاملة للعام الدراسي الجديد ومواجهة المعوقات والمشكلات التي ‏يمكن أنّ تُعرقل العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال ‏الصيانات الخفيفة بالمعاهد، ومتابعة التجهيزات بالفصول الدراسية، من خلال التنسيق بين المعاهد والإدارات التعليمية ‏والإدارة الهندسية بالمنطقة.

تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الإداريين على مستوى معاهد المنطقة

وناقش رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية مع الحضور كيفية سد العجز وترحيل الزيادات في بعض التخصصات، ومتابعة تنفيذ خطابات الندب، مشيراً إلى وجود لجنة تعمل حالياً على إعادة هيكلة الإداريين على مستوى معاهد المنطقة في حدود اللوائح المنظمة لذلك، كما تمت مناقشة مراعاة بند الكثافة في التحويل بين المعاهد وبعضها البعض، والاطلاع علي إحصائيات المتقدمين بالبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية العامة المتقدمين للالتحاق بالأزهر.

كما تناول اللقاء عددًا من المحاور أهمها: توزيع المناهج والكتب الدراسية علي المعاهد حال وصولها لمقر الإدارات التعليمية، ومناقشة خطة الإدارات لمتابعة المعاهد بجميع المراحل المختلفة خلال الدراسة، والخروج بمقترحات لمتابعة المعاهد ميدانياً.‏

رصد احتياجات الإدارات والمعاهد

وتطرق الاجتماع إلى حل مشكلة عجز المُعلمين، والتنسيق بين جميع المراحل لسد العجز، فضلاً عن المتابعة الجادة للتدريبات والمشروعات المكلفين بها من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، ورصد احتياجات الإدارات والمعاهد استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتنويه على متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمعاهد، والمطالبة بسرعة إنجاز الأعمال التي ترد على منظومة الدورة المستندية ومتابعتها جيداً والرد عليها على الفور.

وخلال الاجتماع، طالب رئيس المنطقة الحضور بأهمية التواجد في ميدان العمل من أول يوم دراسة والتركيز علي المعاهد التي تقع بعيداً عن الادارات التعليمية، ومتابعة تنفيذ فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية، قائلاً: «حتى تكون قائداً في العمل لابد من التواجد بأرض الواقع ومتابعاً من قلب الحدث، ولا يكتفى دورك كمدير بمكتبك وفقط»، موجهاً بأهمية الحفاظ علي مكانة المنطقة، ومواصلة سلسلة النجاحات التي تصدرتها بمراكز نتائج الشهادات الأزهرية في العام السابق، والمطالبة بالمزيد من التطور وعدم الثبات أو النزول عن المستوى الحالى.