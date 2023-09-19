«العاملين بالنقل البري»: «شاهدين على إنجازات الرئيس السيسي بحكم شغلنا»

كشف أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، تفاصيل الإعلان عن دعم ترشيح الرئيس السيسي لولاية جديدة، قائلا: إنهم أكثر الشاهدين على إنجازات الرئيس السيسي بحكم عملهم والتواجد في الشارع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنجازات وصلت إلى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

الدوكار: ما شهدته مصر من بنية أساسية لم يحدث منذ 30 عامًا

وأوضح أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أنهم أكثر ناس شعروا بالأمن والأمان خلال عملهم والسير على الطرق والتنقل بين المحافظات، مضيفا أن ما شهدته مصر من بنية أساسية لم يحدث منذ 30 عامًا.

وأردف أنه عندما يزور بعض الدول العربية يجد نفسه راغبا في العودة إلى مصر لتقبيل رأسها، لافتا إلى أن الأسعار في لبنان مرتفعة جدا خاصة المحروقات التي تؤثر على كل شيء.

2 مليون عامل بالنقابة يلمسون الإنجازات

واختتم الدوكار، أن عدد العاملين بالنقابة نحو 2 مليون عضو ويلمسون الإنجازات ويحتكون بالمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.