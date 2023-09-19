أمين عام «الغرف التجارية»: نناشد الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن دور الاتحاد، جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، ولتحقيق ذلك، يهدف المستثمر المحلي أو الأجنبي للاستقرار السياسي والأمني والبنية التحتية والتشريعية، لهذا أصدر الاتحاد بيانا، ناشد فيه باسم 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر، الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

احنا زرعنا ومحتاجين نحصد

أضاف «عز»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن قيادة الرئيس السيسي قامت في المرحلة الماضية بجهد كبير في هذا التوجه، «احنا زرعنا ومحتاجين نحصد»، ومن ثم نحتاج إلى نفس الرؤى والفكر نستمر به لنرى نتاج هذا الجهد الذي جرى عمله في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المواطن المصري هو الشريك الأساسي في التعديلات والإصلاحات التي جرت في المرحلة الماضية، واليوم نرغب في حصاد نتاج كل ذلك لتحقيق الرخاء.

ثورة تشريعية وإجرائية

وأوضح أن هناك ثورة تشريعية وإجرائية خلال المرحلة الماضية، ورأينا نتاجها اليوم بأن مناخ أداء الأعمال بدأ يتحسن، ومع استمرار هذه الثورة والتعديلات التشريعية والإجرائية والدخول في الحكومة الإلكترونية في مجالات كثيرة ولكن الطريق طويل.