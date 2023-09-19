«المهن الزراعية» تناشد السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة

عقد مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية اجتماعا بمقرها في شارع الجلاء، وقرر المجلس مناشدة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه لدورة جديدة استكمالا لمسيرة الاستقرار واستكمال مشروعات الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية: «باسمي وزملائي أعضاء مجلس النقابة العامة وزملائي رؤساء فروع النقابة لـ27 محافظة وهيئات المكاتب والجمعيات العمومية للزراعيين وجموع المهندسين الزراعيين بمصر والبالغ عددهم مليون مهندس زراعي».

نقابة المهن الزراعية للسيسي: انتصرت مصر بك

وأضاف في البيان الموجه للرئيس السيسي: «سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أتممت فترة رئاسة حالية ونحن على أبواب فترة رئاسية جديدة وعاش الشعب المصري معك أكبر تحديات تمس أرض الوطن في الهجمة الشرسة بالمرتزقة التي تحاول نزع سيناء من أرضها المباركة التي عاش فيها الرئيس السيسي رئيسا للمخابرات الحربية، ذراع مصر الوطني اليقظ ثم قائدا شعبيا عندما خرجت جموع الشعب المصري للشوارع وانتصرت مصر بك ومعنا».

وتابع: «طالبتك الجماهير آنذاك أن تتولى رئاسة مصر في لحظة من أصعب وأدق التحديات لمصر، فسر على بركة الله والله يحفظك ويرعاك ونلتقي قريباً على صناديق انتخابات الرئاسة المصرية، ترحب فيها بالمتنافسين مع الرئيس السيسي رغم أن أصوات الزراعيين والفلاحين وعمال الزراعة سوف تهتف كلها يا رجال ونساء العالم انظروا أن الجماهير تزحف لاختيار من عرفنا وعرفناه ورفق بنا فأحببناه وعطف علينا فأكبرناه فهل يمكن لنا أن ننساه لا وألف لا سر يا سيسي على بركة الله ونحن معك وأمامك وخلفك».