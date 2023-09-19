«المؤتمر»: أطلقنا استمارة «ماذا تريد من الرئيس؟» استعدادا للانتخابات

كشف الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، تفاصيل تأييد حزب المؤتمر للرئيس السيسي، ومطالبته في الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب عقد اجتماعا للهيئة العليا، وتم الموافقة على دعم الرئيس السيسي.

حزب المؤتمر

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن حزب المؤتمر اتخذ مجموعة من الإجراءات قبل ماراثون الانتخابات الرئاسية، وشكل لجنة لإعداد المواعيد لعقد المؤتمرات، وتم إطلاق استمارة تحت مسمى «ماذا تريد من الرئيس؟».

تفاصيل تأييد حزب المؤتمر لدعم الرئيس السيسي

وتابع: الهدف من الاستمارة معرفة مطالب المواطنين، والسعي إلى إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدي للشائعات التي تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات.

وأوضح فرحات، أن الاستمارة ستكون متاحة أمام المواطنين لكتابة مطالبهم لأي مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن القوى الفاعلة في الحياة السياسية يجب عليها النظر للانتخابات الرئاسية المقبلة كونها استحقاق دستوري.

وأشار فرحات إلى أن الأحزاب السياسية لا تجبر المواطن على اختيار بعينه، وكل مواطن يمكنه اختيار المرشح الذي يريده، موضحا أن الانتخابات الرئاسية ستكون تحت إشراف قضائي وستليق بالدولة المصرية.