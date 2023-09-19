أسعار حلاوة المولد في المحلات 2023.. العلبة بـ90 جنيها

منذ حلول شهر ربيع الأول 1445 هجريا، وينتظر الكثيرون المولد النبوي الشريف للاحتفال به، إذ تعد تلك المناسبة من أهم المناسبات الدينية التي يفرح بقدومها المسلمون، فمنهم من يحتفل بها بالصيام والصلاة والإكثار من العبادة، ومنهم من ينتظرها لشراء حلوى المولد النبوي، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة أسعار حلاوة المولد 2023.

ومع اقتراب تلك المناسبة تبدأ محلات الحلوى في إعداد وصنع حلوى المولد حتى يستطيع المواطنون شراءها قبل حلول المولد النبوي بوقت كافٍ، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار حلاوة المولد في المحلات 2023، والتي جاءت كالتالي:

أسعار حلاوة المولد في المحلات 2023

وتختلف أسعار حلاوة المولد في المحلات 2023، وفق حجم العلبة وعدد القطع الموجودة بها، ويأتي متوسط أسعارها في المحلات، كالتالي:

حلاوة المولد النبوي علبة بـ90 جنيها

- علبة حلاوة مولد بـ90 جنيها: تحتوي على 2 قرص حمص، لديدة ميني، قرص سمسم، سمسمية، ملبن سادة، حمصية، ملبن فول، 2 فولية.

- علبة حلاوة مولد بـ130 جنيها: تحتوي على عددقرص حمص، 2 فولية، بسيمة، سمسمية، و2 نوجا فول شوكولاتة، و2 سوداني مشكل، و2 نوجا فول، وحمصية، وملبن حيلي، وحمصية، وملبن جيلي، وقرص علف، و2 ملبن سادة، ولديدة، ملبن فول.

- علبة حلاوة مولد بـ 300 جنيه: تحتوي على قرص حمص، و2 بسيمة، و2 فولية، و2 نوجا فول، و2 سوداني مشكل، و2 ملبن سادة، وحمصي، وملبن عين جمل، وقرص علف، و2 بندقية، 2 لديدة، ولوزية، و2 لديدة، ولوزية.

- علبة حلاوة مولد بـ700 جنيه: تحتوي على 2 قرص حمص، و4 نوجا فول شوكولاتة، و4 فولية، و2 ملبن، و3 سمسمية، و2 ملبن سادة، و4 سوداني مشكل، وملبن عين جمل، و2 حمصية، ملبن مشكل، و2 قرص علف مكسرات، و2 دومية بندق، 3 لديد، و2 بندقية، و2 لوزية، و2 بسيمة بندق، و2 فسدقية، و4 بندق، كاجو.