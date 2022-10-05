«التموين»: ضخ 250 علبة حلاوة مولد بالمجمعات الاستهلاكية يوميا

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لها، تضخ يوميا عدد 250 علبة حلاوة المولد بأوزان مختلفة، لكل مجمع من فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات، البالغ عددها 1300 فرع، وذلك من أجل سد احتياجات المواطنين من حلوى المولد النبوي، خلال الأيام الجارية، تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

انخفاض سعر حلوى المولد في المجمعات عن السوق المحلي

وتلقى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن تزايد الإقبال من المواطنين على معلبات حلوى المولد النبوي، المطروحة في المجمعات بسبب انخفاض سعرها بنسبة 25%، عن سعر كيلو حلوى المولد في السوق المحلي، إذ أوضح التقرير، تكثيف ضخ الكميات للفروع التي تطلب مزيدا عّن الكمية المحددة لها.

أسعار حلوى المولد

ويبدأ سعر كيلو حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، من 65 جنيها للكيلو جرام، إذ تشمل الأسعار كالتالي:

- علبة سادة لوكس كرتون وزن كيلوجرام واحد بسعر 65 جنيهًا.

- علبة باغ وزن 2 كيلوجرام بسعر 145 جنيهًا.

- علبة باغ وزن 3 كيلو بسعر 230 جنيها.

- علبة سادة لوكس كرتون وزن 2 كيلوجرام بسعر 130 جنيهًا.

- علبة سادة لوكس كرتون وزن 3 كيلوجرامات بسعر 215 جنيهًا.

- علبة سادة لوكس كرتون وزن 5 كيلوجرامات بسعر 400 جنيه.

- علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيهًا.

- علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 5 كيلوجرامات بسعر 550 جنيهًا.

- علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 6 كيلوجرامات بسعر 650 جنيهًا.

وأكد التقرير، أن ميكنة أفرع المجمعات الاستهلاكية مكن الشركة القابضة من متابعة الكميات الواردة والمنصرفة عبر النظام المميكن لها، ومدى إقبال المواطنين على شراء السلع المختلفة، التي تطرحها وزارة التموين في منافذها ومجمعاتها الاستهلاكية، بسعر أقل من السوق المحلي.