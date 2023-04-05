انطلاق فعاليات الرواق الأزهري لتصحيح المفاهيم لدى الشباب بالقليوبية

انطلقت فعاليات الرواق الأزهري لتصحيح المفاهيم لدى النشء، التي تنفذها الإدارة العامة لتنمية النشء، بالتعاون مع الأزهر الشريف خلال شهر أبريل بمراكز شباب كفر مناقر، الرملة، عزيز وبدي التابعة لإدارة شباب بنها.

تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة

يهدف البرنامج، إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، بالاستعانة بقامات من علماء الأزهر الشريف.

أهمية الدراسة والمذاكرة خلال شهر رمضان

تناولت محاضرة اليوم التي تأتي تحت عنوان «أهمية الدراسة والمذاكرة خلال شهر رمضان»، التي ألقاها الشيخ أحمد سامي محمد بمركز شباب كفر مناقر، والشيخ عبد الله كارم أحمد بمركز شباب الرملة، والشيخ محمد أيمن محمد بمركز شباب عزيز وبدوي، الطرق التي تساعد الطلاب على إدارة وقت المذاكرة في الشهر الفضيل، وأهمها ترتيب الأولويات، فعلى الطالب أن يحدد أولوياته، وينظم وقته، بين الذهاب إلى المدرسة، والمذاكرة، والصوم، والصلاة، وقراءة القرآن.

وأكد أهمية أن يدير الطالب الوقت بشكل جيد خلال شهر رمضان، ويقع على الأسرة دورا كبيرا في مساعدة الطالب على الاستذكار في شهر رمضان، وتأهيله نفسيا، كما يفضل المذاكرة في الساعات الأولى بعد صلاة الفجر مباشرة، ويمكن للطالب أن يبدأ في مذاكرة دروسه بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، والمذاكرة في شهر رمضان فيها من البركة والتركيز عن بقية الشهور.

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إنطلاق فعاليات الرواق الأزهري بالشباب والرياضة بالقليوبية، تأتي حرصًا من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إتاحة الفرصة أمام كل فئات المجتمع، لتلقي الوعي الديني والثقافي من منبع الأزهر الصافي، طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.