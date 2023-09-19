لماذا فشلت جميع التنبؤات بزلزال البحر المتوسط؟.. «تجاهلوا هزات النذير»

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شمال إيطاليا، بعد نصف ساعة من هزة أرضية بسيطة بلغت قوتها 3.3 درجة، ما اعتبره البعض «هزة نذير».

سبب عدم الاعتماد على هزات النذير خاصة في التنبوء بالزلازل

ويتسائل البعض عن عدم الاعتماد على هزات النذير لاتخاذ تدابير وإجراءات وقائية قبل الزلزال الكبير، وهو ما أوضحته جوديث هوبارد، عالمة الزلازل بجامعة كورنيل الأمريكية، التي كشفت عن سبب عدم الاعتماد على هزات النذير، خاصة في التنبوء بالزلزال الذي ضرب ايطاليا المطلة على شاطئ البحر المتوسط.

وأوضحت أن الهزة النذير هي الاهتزازات الصغيرة التي تسبق الزلازل الكبيرة، معتبرة أنه لسوء الحظ لا يمكن الاعتماد على هذه الهزات كمؤشر لخطر مستقبلي.

وبحسب موقع «Substack»، فإن الزلازل الصغيرة تحدث بشكل متكرر للغاية، ولا يمكن عادة التمييز بين التي تحدث بشكل متكرر، وتلك التي من المرجح أن تؤدي إلى حدوث زلازل أكبر، لا سيما أن الزلازل معتادة في إيطاليا.

إيطاليا نشطة زلزاليا وتنتج بانتظام زلازل صغيرة

أكدت خبيرة الزلازل ان إيطاليا نشطة زلزاليا، وتنتج بانتظام زلازل صغيرة، وأخرى تتجاوز 5 درجات إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

وعن احتمالية أن يكون هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة بمثابة نذير لزلزال أكبر، أكدت عالمة الزلازل أنه أمر ممكن، ولكنه غير مرجح، مشددة على أن الغالبية العظمى من الزلازل التي تبلغ قوتها 5 درجات، لا تؤدي إلى أحداث زلزال أكبر.