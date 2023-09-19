رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

قال النائب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، «كلنا أقسمنا على الدستور ووافقنا عليه بنسبة 98% والمادة 87 تقول إن المشاركة فى الحياة العامة واجب وطني والإدلاء بالصوت في الانتخابات أو الاستفتاءات حق دستوري، أي هناك حق لا بد أن أوفيه وواجب لا بد أن ألبيه، فمن هنا تأتي المسؤولية على المواطنين».

تجربة الحوار الوطني أعطت فرصة للجميع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن تجربة الحوار الوطني أعطت فرصة للجميع يتحدث ويقول رأيه بمنتهى الديمقراطية، فآن الأوان للمواطن المصري أن يعرف أن صوته له قيمة ويحدد مصير أكبر شخصية سياسية في الدولة، وأكبر رأس في الجهاز التنفيذي وهو رئيس الجمهورية، فصوتك له تأثير.

العملية الانتخابية تمر بنزاهة كاملة

وأشار إلى أنه يجب أن يطمئن الجميع أن العملية الانتخابية تمر بنزاهة كاملة، ولا أحد سيتدخل في صوتك وهناك إشراف قضائي، ويأتي دور المواطن أن يخرج ليدلي بصوته.

وذكر عبد القوي، أن الحوار الوطني ناقش القضايا التي كان يقال إنها شائكة ولا أحد يقترب منها، وأكد الرئيس السيسي التزامه بكل التوصيات التي تخرج.