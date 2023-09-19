اليابان في «ورطة» بسبب السكان.. تسجيل معدلات لأول ملاة في الأعمار

تعاني اليابان من معدلات شيخوخة مرتفعة وصلت أن من 10 أشخاص هناك شخص يبلغ من العمر 80 سنة أو أكثر وهذا يحدث لأول مرة في البلاد، عقب كشف بيانات رسمية أن نسبة 29.1 % من سكان اليابان، البالغ تعدادهم 125 مليون نسمة، تناهزأعمارها 65 عاما أو أكثر، وهو رقم قياسي في البلد الآسيوي.

أقل معدل مواليد في العالم

وتسجل اليابان أقل معدل مواليد في العالم وتعمل على حال هذه الأزمة الكبيرة، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن اليابان تضم أكبر عدد من السكان كبار السن في العالم، والذي يُقاس بنسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، وتسجل نسبة المواليد في إيطاليا 24.5% في إيطاليا و23.6% في فنلندا، وهما دولتان تحتلان المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في هذا المضمار.

ويتوقع أن يمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما في اليابان نسبة 34.8% من تعداد السكان بحلول عام 2040، وفقا للمعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي.

توظيف كبار السن

كما يوصف معدل توظيف كبار السن في البلاد من بين أعلى المعدلات في دول الاقتصادات الكبرى؛ إذ يشكل العمال الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر ما يزيد على 13% من القوى العاملة في البلاد، ويؤدي ارتفاع الأعمار إلى ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي لذا سجلت اليابان موازنة قياسية للسنة المالية الحالية.

عدم تحسن معدلات المواليد

ولم تتحسن معدلات المواليد في البلاد في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وساعات العمل الطويلة، وشهدت البلاد العام الماضي تسجيل أقل من 800 ألف طفل في البلاد، وهو أقل رقم منذ بدء التسجيل الرسمي في القرن التاسع عشر، في الوقت الذي سجلت البلاد في السبعينات أكثر من مليوني طفل.

مجتمع يفقد فاعليته

وخرج رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، في ينايرالماضي، مؤكدا أن مجتمع اليابان على وشك فقد فاعليته وقدرته على العمل جراء انخفاض معدل المواليد، في الوقت الذي لاتزال البلاد مترددة بخصوص استقبال عمالة مهاجرة.

أزمات داخل الدولة الآسيوية

وتعيش دولة آسيا تحديات في عدد السكان، فقد تراجع عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1961، في الوقت الذي سجلت كوريا الجنوبية أدنى معدل للخصوبة في العالم.