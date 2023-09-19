شردي: على المجتمع المصري التحرك والمشاركة بجدية في الانتخابات الرئاسية

قال الاعلامي محمد مصطفى شردي، إن رؤية إدارة الحوار الوطني لاستحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، يؤكد أهمية الحوار وجديته، التي تعلي من قيمته كآلية استحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإشراك المجتمع المصري بكل فئاته في صياغة مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة، كما نتمناها جميعًا.

المشهد العام الآن يفرض مسؤولية مضاعفة

أوضح «شردي» خلال تقديمه برنامج الحياة اليوم، عبر فضائية الحياة، أن المشهد العام الآن يفرض مسئولية مضاعفة على كل الأطراف ليس المشاركين في الحوار فقط، إنما الدولة أيضاً بكل مؤسساتها، الكل ملزم بالتعامل بالجدية اللازمة والواجبة قائلا: «من حق أي مواطن المشاركة في هذه الحياة، ومشاركتك في الاستحقاق يعطيك خطوة للأمام، وتعتبر مهمة لكي تسير الاستحقافات في الحياة الديمقراطية اللي يتمناها أي مواطن».

على المجتمع المصري التحرك والمشاركة بجدية

وتابع شردي: «أنه يوجد بعض المواطنين تدعو لحاجات كتير من ضمنها عدم المشاركة، لكن على المجتمع المصري التحرك والمشاركة بجدية، ومعظم الحياة السياسية والقوى الفاعلة بعد ماحدث في الحوار الوطني الجميع مقبل على المشاركة في الاستحقاق للانتخابات الرئاسية».