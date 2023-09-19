«الغباري»: خطة الخداع الاستراتيجي بحرب أكتوبر كانت الأعظم في العالم

قال اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية أحد أبطال حرب أكتوبر إنه يشعر بالفخر لانتسابه لحرب أكتوبر المجيدة، موضحا أنه كان ضابط عمليات في الفرقة الثانية بالمعبر الرئيسي، كان شمال الفردان.

خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر

وأضاف خلال لقائه برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة مع الإعلامى محمد مصطفى شردي، أن خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر، كانت من الأعظم في العالم، لأنك خدعت بها مخابرات العالم كله، وجوهرها عبارة عن القيام بأعمال توصلني لدرجة الحرب ولكن العدو يعتبرها أعمال اعتيادية، مضيفا أنه كلما ترفع درجة الاستعداد وتصل للقناة يخاف اليهود ويستعدون، ولكن استعداداتهم مختلفة وليكملوا جيشه لا بد من التعبئة العامة، فأردنا تأخير عمليتهم للتعبئة.

يستولوا على خط بارليف في 6 ساعات

وتابع: «إنك تعمل عمل جماعي لـ180 ألفا في 6 ساعات، في مواجهة 180كم، ويعبروا القناة ويستولوا على خط بارليف في 6 ساعات، ده عمل إعجاز، مشيرا إلى أنه يؤيد الرئيس السيسي في تقييمه بأن الشعب هو البطل».