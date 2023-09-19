سر حدوث العواصف الرعدية في فصل الخريف.. «الأرصاد» توضح

ينتظر نصف الكرة الشمالي والتي تقع مصر ضمنه، قدوم فصل الخريف خلال ساعات، حيث يتميز بأجواء معتدلة وانخفاضا في درجات الحرارة يصاحبه تساقط أمطار خفيفة وتكون السحب، ويبدأ فصل الخريف فلكيًا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر2023، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة لينتهي يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

أجواء رومانسية في فصل الخريف وعواصف رعدية

وبخلاف الأجواء الجميلة الرومانسية في فصل لخريف، فإن الأمطار قد تشتد ويصاحبها عواصف رعدية، فضلاً عن وجود المخفضات الجوية لكونه فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطارن بحسب وصف الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي كشفت حالة الطقس خلال فصل الخريف 2023 كإجراء احترازي لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة.

سر حدوث العواصف الرعدية في فصل الخريف

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن سر حدوث العواصف الرعدية في فصل الخريف مشيرة إلى أنّه من سمات فصل الخريف، عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة؛ لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات الثلج على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه في بعض الأحيان يتأثر مناطق من البلاد وخاصة الجنوب ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع خلال فصل الخريف خريف هذه العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبيلة في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، لافتة إلى أن توقعات التنبؤات الفصلية تشير إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية سوف يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار، في أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار وخاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 20 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية.