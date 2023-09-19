موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. هل ستطبق الزيادة؟

تزامنًا مع قرب نهاية شهر سبتمبر الجاري، ينتظر مستحقي ومستفيدي المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة العلاوة الاستثنائية للمعاشات 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ومن المقرر لموعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، أن يكون يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، وذلك بالزيادة الموجه من قبل الرئيس السيسي.

طرق صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

والجدير بالذكر أن هناك عدة طرق لصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، ومنها: «مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة».

زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023

ونستعرض في السياق التالي، كيفية حساب زيادة المعاشات لشهر أكتوبر 2023، بعدما أقر الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، ستتضمن الزيادة من قبل صناديق التأمينات والمعاشات.

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.