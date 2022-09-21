موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022.. باق أيام قليلة

مع قرب انتهاء شهر سبتمبر، تزداد معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022، التي يستفيد منها نحو 10 ملايين و717 ألفًا و51 مواطنًا.

وفي التقرير التالي، يعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للجمهور، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022، وفق المعلن من التأمينات الاجتماعي، التي جاءت كالتالي:

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022

وجاءت المواعيد المتوقعة لصرف معاشات شهر أكتوبر 2022، بداية من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر، لجميع المستحقين سواء من مكاتب البريد المتوفرة على مستوى الجمهورية، وكذلك البنوك وماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري.

تحويل المعاش على محفظة الهاتف

وبحسب بيان التأمينات الاجتماعية، متاح أمام أصحاب المعاشات أن يتم تحويل المعاش على المحفظة الالكترونية للهاتف المحمول.

ويمكن للراغبين في تحويل المعاش لمحفظة الهاتف، اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه لفرع شركة الاتصالات التابع لها صاحب المعاش.

- تقديم طلب فتح محفظة الكترونية.

تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية بشكل مستمر

وكان بنك ناصر، أوضح أن صرف معاشات شهر أكتوبر 2022، سيكون في فروع البنك المختلفة في الموعد المحدد لصرف المعاش، حيث يتم تغذية ماكينات بالنقدية بشكل مستمر.

كما يتم توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ، بخلاف فروع البنك، البالغ عددها 104 أفرع، كما يتم الصرف من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى، لافتًا إلى أنه يجرى تغذية ماكينات «ATM» بالنقود بشكل مستمر، تزامنًا مع صرف معاشات أكتوبر 2022.

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية، كشفت أن عمليات تحويل بطاقة الصرف الزرقاء «البلاستكية» القديمة التي انتهت صلاحيتها إلى بطاقة ميزة، ما زالت مستمرة دون دفع أي رسوم.