الوثائقية «تاريخ حي» على الشاشات

«فى كثير من الحكايات حقائق أو أكاذيب ربما لم تُكتشف بعد.. ندقق النظر فى الأوراق، نكشف عن ملفات التحقيقات ونتقصى عن تسجيلات لم تخرج إلى النور.. نسافر إلى كل بقاع العالم.. نلاحق شهادات مَن كانوا فى قلب الأحداث».. هذا باختصار هو النهج الذى تسير عليه قناة «الوثائقية»، الذراع الإعلامية لقطاع الإنتاج الوثائقى الذى يمثل المشروع المعرفى الأوسع والأكبر للشركة المتحدة، وذلك فى سعيها لأداء رسالتها فى حماية الهوية المصرية وتعزيز الوعى بتاريخ مصر وتنوعها الثقافى وحضارتها العريقة.

تعيد «الوثائقية» مشاهدة الماضى من زوايا مختلفة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، وكما تروى القناة عن نفسها فإنها «تنتقل من عوالم السياسة إلى ملاعب الرياضة.. ومن خشبات المسرح إلى قاعات السينما.. فدوماً هناك حكاية مثيرة لم توثق بعد وقصص آن لها أن تُحكى».

على مدار الشهور السابقة منذ إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القناة فى فبراير الماضى، سعت القناة الوثائقية الأولى فى مصر لتحقيق رسالتها بكفاءة ومهنية، من خلال منتجات وثائقية متنوعة بين أفلام وسلاسل وثائقية وبرامج تتناول قضايا وأحداثاً مهمة شهدتها مصر وشخصيات بارزة، وذلك فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة فى السنوات الماضية.