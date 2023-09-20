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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 20-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبد العزيز سلامة
12:03 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
برج الحوت

برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها طموحه الذى ليس له حدود، إذ دائمًا ما يدفعه لتحقيق المزيد من النجاحات، كما يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع.

ويتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها طيبة القلب والسعي لمساعدة من يحتاج إليه طوال الوقت، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم 20-9-2023 برج الحوت على الصعيدين لمهني والعاطفي.

حظك اليوم 20-9-2023 برج الحوت على الصعيد المهني

تعاون مع زملائك على ابتكار أفكار جديدة ومميزة حتى تساعدون في تنمية وتطوير المؤسسة التي تعملون بها، وإياك والتسرع في اتخاذ أي قرار قد تندم عليه مع مرور الوقت.

حظك اليوم 20-9-2023 برج الحوت على الصعيد العاطفي

حبك لشريك حياتك بدون أفعال لا يكفي، فعليك أن تثبته بأفعالك حتى تقوى علاقتك به مع مرور الوقت، ولتحقق ذلك لا تسمح لأحد أن يتدخل بينكما حتى لا تخسره.

 

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بقلم عبد العزيز سلامة