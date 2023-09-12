أقل فائدة على قرض السيارة في 9 بنوك مصرية.. اعرف التفاصيل

توفر البنوك المصرية، برامج تمويل للسيارات، لتناسب عددًا كبيرًا من المواطنين، ونرصد في السطور التالية تفاصيل أقل فائدة على قرض السيارة في 9 بنوك مصرية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

الفائدة على قرض السيارة من البنك الأهلي المصري 23% إلى 24.5% متناقصة، حسب شروط التمويل وفئة العميل، وقيمة التمويل 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

الفائدة على قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان 14% إلى 19.5% متناقصة، وقيمة التمويل تصل إلى مليون ونصف.

قرض السيارة من بنك القاهرة

الفائدة على قرض السيارة من بنك القاهرة 18% إلى 23.5% متناقصة، وقيمة التمويل 15 ألف جنيه إلى 6 ملايين جنيه.

قرض السيارة من بنك ABC

الفائدة على قرض السيارة من بنك ABC، بـ13.5% متناقصة، وقيمة التمويل تصل إلى 800 ألف جنيه.

قرض السيارة من بنك تنمية الصادرات

الفائدة على قرض السيارة 19.5% متناقصة، وقيمة التمويل 30 ألف جنيه إلى مليون ونصف.

قرض السيارة من البنك التجاري الدولي

الفائدة على قرض السيارة 22% متناقصة، قيمة التمويل تصل إلى 8 ملايين جنيه، حسب فئة العميل.

قرض السيارة من بنك أبوظبي التجاري

الفائدة على قرض السيارة 22% إلى 23.5% متناقصة، وقيمة التمويل 75 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

قرض السيارة من البنك الأهلي الكويتي

الفائدة على قرض السيارة 20% متناقصة، وقيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه.

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

الفائدة على قرض السيارة من بنك الإسكندرية 14.5% إلى 16.5%، وقيمة التمويل 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه.