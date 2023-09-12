رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أقل فائدة على قرض السيارة في 9 بنوك مصرية.. اعرف التفاصيل

كتب:

منة العشماوي
10:42 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
قرض السيارة في البنوك

قرض السيارة في البنوك

توفر البنوك المصرية، برامج تمويل للسيارات، لتناسب عددًا كبيرًا من المواطنين، ونرصد في السطور التالية تفاصيل أقل فائدة على قرض السيارة في 9 بنوك مصرية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

الفائدة على قرض السيارة من البنك الأهلي المصري 23% إلى 24.5% متناقصة، حسب شروط التمويل وفئة العميل، وقيمة التمويل 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان 

الفائدة على قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان 14% إلى 19.5% متناقصة، وقيمة التمويل تصل إلى مليون ونصف.

قرض السيارة من بنك القاهرة 

الفائدة على قرض السيارة من بنك القاهرة 18% إلى 23.5% متناقصة، وقيمة التمويل 15 ألف جنيه إلى 6 ملايين جنيه.

قرض السيارة من بنك ABC

الفائدة على قرض السيارة من بنك ABC، بـ13.5% متناقصة، وقيمة التمويل تصل إلى 800 ألف جنيه.

قرض السيارة من بنك تنمية الصادرات 

الفائدة على قرض السيارة 19.5% متناقصة، وقيمة التمويل 30 ألف جنيه إلى مليون ونصف.

قرض السيارة من البنك التجاري الدولي 

الفائدة على قرض السيارة 22% متناقصة، قيمة التمويل تصل إلى 8 ملايين جنيه، حسب فئة العميل.

قرض السيارة من بنك أبوظبي التجاري

الفائدة على قرض السيارة 22% إلى 23.5% متناقصة، وقيمة التمويل 75 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

قرض السيارة من البنك الأهلي الكويتي 

الفائدة على قرض السيارة 20% متناقصة، وقيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه.

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

الفائدة على قرض السيارة من بنك الإسكندرية 14.5% إلى 16.5%، وقيمة التمويل 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

اقرأ المزيد:

أقل فائدة على قرض السيارة في 3 بنوك حكومية.. «اشتري وأنت مطمن»

تفاصيل قرض السيارة من بنك القاهرة.. وشروط الحصول عليه

أهم المعلومات عن قرض السيارة من البنك الأهلي.. فترة سداد حتى 7 سنوات

شروط الحصول على قرض السيارة من بنك الكويت الوطني بدون ضامن

تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري.. بسعر عائد تنافسي

تفاصيل وشروط قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر الاجتماعي

تعرف على تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر الاجتماعي
بقلم منة العشماوي