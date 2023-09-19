مدير الكلية البحرية السابق: روح المقاتل حاضرة لدى الجندي المصري في جهده الإغاثي بليبيا

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية السابق، إنّه جرى تخصيص جسر جوي وبري وبحري مصري لدعم الليبيين في أزمتهم، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام نشرت فيديو لطيار مصري ينتشل شابا عالقا.

الطيار المصري

أضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الطيار المصري تعرض للخطر وجرفته الرياح، لكنه أمسك بالشاب وأنقذه رغم تعرضه للخطر ووجوده وسط تيار مائي رهيب، مشددًا على أن روح المقاتل حاضرة لدى الجندي المصري في جهده الإغاثي بليبيا.

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن الأمم المتحدة أعلنت إمكانية وجود ألغام تحت الماء، كما أن هناك بيوت فيها خطوط غاز ومحلات بها بوتاجازت وكل ذلك في درنة، حيث تتصاعد الأخطار مثل الحرائق والانفجارات.

تحدي الطبيعة والغطس

وأوضح، أن تحدي الطبيعة والغطس في ظروف طبيعية غير مواتية أمر يحتاج إلى روح قتالية وتدريب واحتراف وروح الأخوة: «مَن ينفذ المهمة الإغاثية ينفذها وهو مقتنع بأنه ينقذ أخاه، وهذه رسالة جيدة جدا للأجيال الجديدة».