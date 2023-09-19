مصطفى بكري: لا يستطيع أحد إعادة الإخوان للحياة السياسية

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك حكم محكمة من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار جماعة الإخوان إرهابية ومعادية للدستور، كما أن نصوص الدستور تمنع من دخول الجماعات الإرهابية في الحياة السياسية، لذلك لا يستطيع أحد أن يعيد الجماعة للحياة السياسية، حتى إذا كان هذا الشخص رئيس الجمهورية.

وتابع «بكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري يعي ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السابقة، معقبًا: «قد يعاني البعض من المشاكل الاقتصادية، لكن لا توجد بلد لا تعاني من الأزمات الاقتصادية في ظل هذه الظروف العالمية».

مصر ستمر من هذه المرحلة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر ستمر من هذه المرحلة رغم الظروف الصعبة، وبعد المرور من هذه الأزمة سنعي حجم ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.