صحفية مغربية: نشكر الشعب المصري على مشاعرهم الطيبة

وجهت منال رضيان، الصحفية المغربية، الشكر للشعب المصري الشقيق على مشاعرهم الصادقة حيال زلزال المغرب، قائلة: «أتوجه أصدق عبارات المواساة والتعازي لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم أمس جراء الزلزال المدمر الذي عصف بالمغرب وخالص التعازي للشعب المغربي».

آثار الزلزال في الدار البيضاء

وأضافت «رضيان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنه ليس هناك آثار للزلزال في مدينة الدار البيضاء سواء البشرية منها أو المادية، لكن سكان المدينة شعروا بالزلزال وعنفه، والضحايا كانوا معظمهم في المنطقة الأكثر تضررا وهي منطقة الحوز في مدينة مراكش.

ولفتت أن سكان الدار البيضاء استشعروا الهزة الأرضية، لكن لم تكن هناك خسائر، وعمليات الإنقاذ وانتشال الجثث في المناطق المتضررة بدأت من الساعات الأولى اليوم مباشرة بعد الزلزال الذي عصف بالبلاد في الساعة 11 مساء.

أعداد الوفيات والمصابين

وأوضحت أنه بالنسبة لعدد الوفيات أو الجثث التي جرى انتشالها بحسب إلى 1037 ضحية بينما المصابون 1204 مصابين بينهم 721 مصابا حالتهم حرجة.