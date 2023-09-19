مصطفى بكري: السيسي رغم الظروف الصعبة حقق الكثير من الإنجازات

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل صادق، ومؤمن بربه وبقدرات هذا الوطن وبالإنسان المصري، مشيرًا إلى أن هناك لجان إلكترونية تشن هجومًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: «في ناس على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل من أجل خدمة أجندات معينة مقابل بعض الأموال».

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وتابع «بكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل أن يستكمل المشروع الوطني، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي رغم الظروف الصعبة ومحاربة الإرهاب حقق الكثير من النتائج الإيجابية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص لا يحترم قواعد الانتخابات حتى إذا تم شطبه من قائمة الترشيح حسب اللوائح، مشيرًا إلى أن لغة الابتزاز والاستقواء بالخارج والادعاء والأكاذيب لن تنتهي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العلاقات المصرية الليبية وطيدة

وفي سياق آخر، قال «بكري»، إن العلاقات المصرية الليبية وطيدة للغاية، ومماثلة لأي علاقة مع أي بلد عربي، ولذلك حشدت مصر كل إمكانيتها للوقف مع ليبيا بعد إعصار دانيال.