شركات السياحة: مصر قادرة على استقبال الزوار 365 يوما في العام

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن صناعة السياحة بالمعنى الحقيقي لم تكن موجودة، مشيرًا إلى أن مصر خلال السنوات السابقة، كانت تبيع منتجا سياحيا، ولم تكن بلدا سياحيا بصورة متكاملة، موضحا أن مصر قادرة على استقبال السياح لمدة 365 يوما في العام.

السائح يريد الذهاب إلى بلد يستطيع السير فيه بحرية تامة

وتابع «عجلان»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن السائح يريد أن يذهب إلى بلد يستطيع أن يسير فيه بحرية تامة، وهذا لا يحدث في مصر بسبب البيروقراطية، مشيرًا إلى أن العام الحالي هو أفضل عام للقطاع السياحي، ولا يوجد منافس حقيقي لمصر، لأن معظم الدول المنافسة لا تعمل إلا 3 أو 4 شهور في العام، بسبب عدم مواءمة الطقس لاستقبال السياح.

مصر كانت تعاني من بعض المشكلات

ولفت إلى أن مصر كانت تعاني من بعض المشكلات في القطاع السياحي تتمثل في نوعية السائح، ومن يتحكم في هذا السائح، مشيرًا إلى أن مصر كانت تستهدف لفترة طويلة السائح الأرخص، للحصول على أكبر عدد ممكن، ولم تكن هناك استراتيجية حقيقية لصناعة السياحة في مصر.