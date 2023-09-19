غرفة السياحة: لا زيادة بأسعار عمرة المولد النبوي

نفت غرفة شركات السياحة بالدلتا، وجود أية زيادات في أسعار برامج عمرة المولد النبوي، إذ قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج عمرة المولد النبوي «ثابتة» منذ بداية الرحلات في 5 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي التي تبلغ مدتها نحو اسبوعين، تتراوح بين 25 إلى 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن غالبية الذين سافروا لعمرة المولد النبوي حتى الآن اختاروا البرامج الاقتصادية.

أعداد المعتمرين المصريين جيدة حتى الآن

وأضاف لـ«الوطن»، أن أعداد المواطنين المصريين الذين سافروا للعمرة منذ بدء الرحلات، أوائل الشهر وحتى اليوم تجاوز حاجز الـ30 ألف مواطن، وذلك وفقا لاحصاءات البوابة المصرية للعمرة التي يتم من خلالها تنظيم كل رحلات العمرة، موضحا أن الأعداد تعتبر جيدة، إذا ما تم القياس بأن موسم العمرة لا زال في بدايته.

بداية العام الدراسي

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن أعداد المواطنين المصريين المسافرين للعمرة ستبدأ في التراجع بداية الأسبوع المقبل، وذلك بسبب بدء العام الدراسى، لافتا إلى أن فترة الدراسة ليست من فترات الذروة التي يقبل فيها المصريين علي السفر لأداء مناسك العمره، مشيرا إلى أن أعداد المعتمرين المصريين المسافرين للعمرة ستبدأ في الزيادة بداية شهر رجب من العام الهجري 1445، والذي يتزامن مع اجازات منتصف العام الدراسي.