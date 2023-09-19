«السياحة»: التعاقد متاح مع أي مؤسسة تقدم خدمات الإعاشة للحجاج

أكد مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن كل المؤسسات السعودية التي تقدم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، متاح لغرفة شركات السياحة المصرية التعاقد معها، موضحا أنه لا يوجد استبعاد لأي مؤسسة طوافة لتقديم تلك الخدمات لرواد الحج السياحي.

وجود خدمة مميزة للحجاج

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المحددات التي تلتزم بها غرفة شركات السياحة عند التعاقد مع مؤسسات الطوافة، أهمها ضمان وجود خدمة مميزة للحجاج، إضافة إلى تقديم أفضل سعر بما يخدم الأسعار التنافسية للحج السياحي.

مطالبات بإشراك عموم شركات السياحة فى الاختيار

ومن جهته قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة طالبت وزارة السياحة والآثار، بوجود دور لها في اختيار المؤسسة التي ستقدم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة منى وعرفات، خلال موسم الحج لعام 1445 هجريا.

وأضاف لـ«الوطن» أن العديد من شركات السياحة لديها تحفظات على مؤسسة الطوافة التي تم التعاقد معها خلال موسم الحج المنقضي، حيث لم تحقق النجاح المطلوب، وحدثت بعض المشكلات سواء في الإقامة بمخيمات منى وعرفات، أو في تقديم الوجبات الغذائية للحجاج.