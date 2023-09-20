لفتة إنسانية من رونالدو.. قابل رسامة إيرانية من ذوي الهمم وأهداها قميصه

يستمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لفتاته الإنسانية خلال تواجده في المملكة العربية السعودية لاعبًا لنادي النصر السعودي، آخرها كان استقباله للرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، في مقر بعثة نادي النصر في العاصمة الإيرانية طهران.

والرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، تعاني من إعاقة جسدية، واشتهرت برسم لاعبي كرة القدم، وأقامت عدة معارض لأعمالها في آران وكاشان وأصفهان، وشكرها حساب الدوري الإسباني الرسمي على منصة «X»، على مجمل أعمالها.

Fateme Hamami sufre una parálisis del 85% de su cuerpo, pero esta artista iraní no entiende de barreras

Su retrato de Cristiano Ronaldo pintado con un pie te dejará sin palabras...



IG / fatemehamami pic.twitter.com/MVRy5Ynzl6 — MARCA (@marca) May 9, 2020

نادي النصر ينشر لقاء الرسامة الإيرانية ورونالدو

حساب نادي النصر السعودي، نشر عبر «X»، أو «تويتر» سابقًا، نشر فيديو للقاء كرسيتانو رونالدو وفاطمة حمامي، وعلق على الفيديو قائلًا: «الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران، وتلتقي قائد النصر كريستيانو رونالدو».

رونالدو أهداها قميصه

اللقاء كان وديًا وسريعًا بين «رونالدو» والرسامة الإيرانية، حيث احتضنها النجم الرتغالي وأهداها قميصه الذي يحمل الرقم 7، والتقط الصور معها أثناء جلوسها على كرسي متحرك بجانبه، وأهدته الرسامة أيضًا لوحتين رسمتهما له بقدميها.

الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران ????

و تلتقي بقائد #النصر كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/0HsoMIacGv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 19, 2023

كرستيانو يصل إلى إيران في أولى مباريات أبطال آسيا

ووصل كريستيانو رونالدو إلى إيران في أول زيارة له مع نادي النصر السعودي، لمواجهة فريق برسبوليس، متصدر الدوري الإيراني، في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بانتصار النصر في طهران بهدفين نظيفين، وسجل عبدالرحمن غريب الهدف الأول بعد تمريرة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم الإنتر السابق، وسجل محمد قاسم النخلي الهدف الثاني، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول.

واجتاح المئات من عشاق كرة القدم فندق فريق النصر السعودي في طهران اليوم لرؤية وتشجيع «رونالدو» بعد وصوله مع لاعبي الفريق قبل المباراة.