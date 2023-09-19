تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 خسر كام؟

تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 2210 جنيهات للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية بخسائر 5 جنيهات، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب مع نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء في مصر، وبينها عيار 21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام التعاملات 2210 جنيهات للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2526 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية، إلى 1899 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في ختام التعاملات 2315 جنيها للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات 17 ألفًا و680 جنيها.