أسعار الذهب في مصر الآن.. بكام عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، استقرارا وقت كتابة هذا التقرير، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة 2215 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب الآن في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب الآن في مصر، وبينها عيار 21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة استقرارا عند مستوى 2215 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2531 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية إلى 1899 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 17 ألفًا و720 جنيها.