تعرف على أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات؛ أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2225 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2543 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء، في منتصف التعاملات الصباحية 1907 جنيهات للشراء.

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 داخل 1483 جنيها.

- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1271 جنيها بالنسبة للشراء.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في محلات الصاغة يسجل 17800 جنيه.

- وعن سعر الاونصة اليوم الثلاثاء يبلغ 79083 جنيها.