أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-9-2023.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، استقرارا في محلات الصاغة المصرية مع بداية التعاملات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 2210 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب الآن في مصر، بينها عيار 21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة استقرارا عند مستوى 2210 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2526 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية إلى 1894 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب في بداية التعاملات سعر 17 ألفًا و680 جنيها.