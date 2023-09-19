حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة في أول أيام فصل الخريف

كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة فى أول أيام فصل الخريف، الذي يبدأ جغرافيا السبت المقبل، ووفقا للأرصاد، فإنّ البلاد ستتعرض خلال أيام الخريف لمنخفض جوي شديد البرودة، قادم من طبقات الجو العليا ضمن الظواهر المناخية للفصل، يعمل على تكون السحب العالية الممطرة والرعدية، يصاحبها أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على كثير من المحافظات، وتختلف كمياتها وفقا للطبيعة الجغرافية لكل منها.

حالة الطقس المتوقعة فى فصل الخريف

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنه، أنّ حالة الطقس المتوقعة في فصل الخريف، تشهد تأثرا بالتغيرات المناخية في الطقس العالمي، وتشير توقعات التنبؤات الفصلية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى زيادة معدلات سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمتفاوتة الشدة، خاصة على شمال البلاد وسيناء وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة السبت 23-9-2023 أول أيام فصل الخريف

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 24-9-2023 ثاني أيام فصل الخريف

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.